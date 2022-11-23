Путин сообщил участникам саммита ОДКБ о происходящем на Украине

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Глава государства проинформировал участников мероприятия о происходящем в рамках специальной военной операции на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Известно, что Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ. Российского лидера лично поприветствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Пескова, общение лидеров стран во время саммита происходило в разных форматах.
Ранее Владимир Путин сообщил, что участники мероприятия обсудят проблемы ОДКБ без камер. Глава государства также поддержал решение оснастить миротворцев организации современным вооружением.