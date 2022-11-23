Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Путин сообщил участникам саммита ОДКБ о происходящем на Украине

Политика
Путин сообщил участникам саммита ОДКБ о происходящем на Украине

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Глава государства проинформировал участников мероприятия о происходящем в рамках специальной военной операции на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Известно, что Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ. Российского лидера лично поприветствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Пескова, общение лидеров стран во время саммита происходило в разных форматах.

Ранее Владимир Путин сообщил, что участники мероприятия обсудят проблемы ОДКБ без камер. Глава государства также поддержал решение оснастить миротворцев организации современным вооружением.
путин владимир путин песков одкб спецоперация украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду