Шольц: участники ЕС скоро договорятся по ценовому потолку на российскую нефть

Страны Евросоюза в скором времени должны договориться об условиях по введению потолка цен на нефть из России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Немецкий канцлер выступил в Берлине после переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисовым. По словам Шольца, сейчас идет поиск путей для эффективной реализации потолка цен на российскую нефть.
«Мы ищем пути, как это может функционировать, как можно создать основу для прагматичной и эффективной реализации. От себя я хочу сказать - я уверен, что мы все вместе скоро этого добьемся», — добавил Шольц.
Ранее агентство Bloomberg указывало, что ЕС и страны-участницы G7 собираются ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. Зампредседателя правительства Александр Новак предупредил, что Москва не собирается поставлять черное золото в государства, которые пытаются ограничить стоимость сырья.