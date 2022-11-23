Шольц: участники ЕС скоро договорятся по ценовому потолку на российскую нефть

Ранее агентство Bloomberg указывало, что ЕС и страны-участницы G7 собираются ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. Зампредседателя правительства Александр Новак предупредил, что Москва не собирается поставлять черное золото в государства, которые пытаются ограничить стоимость сырья.