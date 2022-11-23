Генконсульство России не получило ответа на выселение россиян из венгерского отеля

Российские дипломаты пока не получили разъяснений касательно инцидента с выселением двух российских туристов из отеля в венгерском городе Мишкольц. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Дебрецене Константин Драчевский.
Известно, что владелец данного отеля является этническим украинцем, передает Argumenti.ru. Драчевский подчеркнул, что выселение россиян является «достаточно серьезным правонарушением по европейским меркам». По его словам, владелец гостиницы пока не ответил на письмо дипломатов с просьбой прокомментировать инцидент.
«Ответа мы пока не получили», — заявил Драчевский в комментарии для ТАСС.
Ранее социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль прокомментировал проявление русофобии и поддержки Украины в Евросоюзе. По его мнению, это дорого обойдется Западу.