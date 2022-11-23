Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Швейцарии подготовили план по экономии электричества на случай угрозы дефицита

Экономика
Власти Швейцарии подготовили план по экономии электричества на случай угрозы дефицита

Швейцария разработала план по экономии света, если будет угроза его дефицита. Его обнародовали в среду, 23 ноября.

Специальный план с мерами подготовили в министерстве экономики Швейцарии. Согласно ему, предлагается ограничить температуры в стиральных машинах до 40 градусов по Цельсию и сократить допустимую скорость на автострадах до 100 километров в час.

Данные меры будут обсуждаться с кантонами, представителями бизнеса и другими заинтересованными сторонами до 12 декабря. На втором этапе мер, по словам главы министерства Ги Пармелена, предлагается отключить отопление в клубах. В рамках третьего этапа сократят работу магазинов, а жителей обяжут использовать электрокары только по «строгой необходимости».

С энергокризисом столкнулись и жители Нидерландов. Домовладельцы предполагают, что средний счет за использование света и газа возрастет на 2400 евро уже к 2024 году.
электроэнергия план по экономии швейцария
Военкоры ФАН
Лучшие в аду