Власти Швейцарии подготовили план по экономии электричества на случай угрозы дефицита

Швейцария разработала план по экономии света, если будет угроза его дефицита. Его обнародовали в среду, 23 ноября.
Специальный план с мерами подготовили в министерстве экономики Швейцарии. Согласно ему, предлагается ограничить температуры в стиральных машинах до 40 градусов по Цельсию и сократить допустимую скорость на автострадах до 100 километров в час.
Данные меры будут обсуждаться с кантонами, представителями бизнеса и другими заинтересованными сторонами до 12 декабря. На втором этапе мер, по словам главы министерства Ги Пармелена, предлагается отключить отопление в клубах. В рамках третьего этапа сократят работу магазинов, а жителей обяжут использовать электрокары только по «строгой необходимости».
С энергокризисом столкнулись и жители Нидерландов. Домовладельцы предполагают, что средний счет за использование света и газа возрастет на 2400 евро уже к 2024 году.