Власти Швейцарии подготовили план по экономии электричества на случай угрозы дефицита

Данные меры будут обсуждаться с кантонами, представителями бизнеса и другими заинтересованными сторонами до 12 декабря. На втором этапе мер, по словам главы министерства Ги Пармелена, предлагается отключить отопление в клубах. В рамках третьего этапа сократят работу магазинов, а жителей обяжут использовать электрокары только по «строгой необходимости».