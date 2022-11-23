Пушилин: жители ДНР призывного возраста могут выезжать из республики без ограничений

Жители Донецкой Народной Республики призывного возраста могут свободно перемещаться по территории Российской Федерации, так как мобилизации в регионе на данный момент нет. Об этом сообщил врио главы субъекта Денис Пушилин.
Он отметил, что никаких противоречий со стороны закона не существует, административная граница открыта без ограничений. Соответствующее обращение Пушилина опубликовано в его Telegram-канале.
«Мобилизации в ДНР на данный момент нет… Поступал вопрос, возможно ли перемещение через административную границу, например, в Ростовскую область, лиц призывного возраста. Да, возможно, и я не вижу никаких противоречий, (того), что этому должно помешать на законных основаниях», — уточнил врио главы ДНР.
Ранее Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы студентов вузов. Демобилизации подлежат как учащиеся очного формата, так и очно-заочного.