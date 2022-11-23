Координатор ООН по зерновой сделке Абдалла ушел с должности

Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека международной организации Антониу Гутерреша Фархан Хак.
Отмечается, что Абдалла ушел с должности координатора по личным причинам. В настоящее время решается, кто заменит его на данном посту. Гутерреш также поблагодарил Абдаллу за «усердную работу и самоотверженность».
«Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдалла оставляет свой пост по личным причинам ... Его заместитель будет некоторое время исполнять обязанности главы офиса в Стамбуле», — заявил Хак.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении заняться производством муки из российской пшеницы. Данная продукция будет поставляться беднейшим странам.