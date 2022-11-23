Генсек ОДКБ Зась: решение о недопуске Лаврова на СМИД наносит ущерб ОБСЕ

Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление, выражающее протест в связи с недопуском российской делегации на Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Об этом сообщил генсек организации Станислав Зась.
Подобное решение наносит ущерб самой ОБСЕ, отметил он. Генсек также добавил, что приглашение не было направлено и ОДКБ, несмотря на сложившуюся многолетнюю традицию.
«Сегодня принято заявление министров иностранных дел наших государств, касающееся действий ОБСЕ... В заявлении выражается коллективное несогласие наших министров иностранных дел с решением действующего председателя ОБСЕ, Польши, сделавшим невозможным участие делегации министра иностранных дел Российской Федерации в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ», — сообщил Зась.
Заседание СМИД ОБСЕ запланировано на 1-2 декабря текущего года. Решение о недопуске министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова принял МИД Польши.