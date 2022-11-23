Влад Кадони решил сделать операцию из-за проблем с позвоночником

Шоумен Влад Кадони пожаловался на проблемы со здоровьем. Чтобы справиться с недугом, телеведущий решил лечь на операционный стол.
Сейчас Влад Кадони активно участвует в съемках проекта «Наследники и самозванцы». Из-за этого ему пришлось отодвинуть здоровье на второй план. Как оказалось, у шоумена есть проблемы с позвоночником.
«Мне пришлось перенести запланированную операцию на более поздний срок. Не хочу жаловаться на здоровье, но были некоторые сложности. Кстати, это никак не связано с тем, что я не копал песок в первой серии! Я просто не хотел копать, сразу хочу подчеркнуть. Но вообще было сложновато. У меня некоторые трудности с позвоночником, и я думаю, что буду оперироваться в этом году», — признался Кадони в интервью.
Влад Кадони снимается в проекте на телеканале ТВ-3. Шоумену приходится бороться со своими страхами за наследство таинственного миллионера. Самым трудным, по его словам, является прохождение спортивных испытаний.