События на Украине к 21:00 23 ноября: масштабный удар по энергосистеме, законопроект о запрете РПЦ

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в рамках спецоперации на Украине и в Донбассе к вечеру 23 ноября.
Россия
По заявлению Минобороны РФ, в минувшие сутки в районе Новодаровки была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа, а в целом на Запорожском направлении убиты или ранены более 40 солдат противника, уничтожены три бронеавтомобиля, четыре пикапа и артиллерийский тягач.
Кроме того, поражены 72 артбатареи Вооруженных сил Украины (ВСУ), 144 района скопления живой силы и техники, пункт управления в Вольнянске, а также два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Над Черным морем и в районе Севастополя сбиты пять беспилотников противника.
Также сегодня ВС РФ нанесли масштабный ракетный удар по объектам энергосистемы во всех областях Украины. В результате на некоторое время страна погрузилась в блэкаут из-за фактического развала общей структуры электрификации.
Обстановка в Донбассе
В Марьинке продолжаются упорные уличные бои. ВС РФ зачищают окрестности школы №2, до этого заняв многоэтажки на Октябрьской улице. В южной части населенного пункта установлен контроль над школой №1 и окружающими зданиями. В центре продолжаются бои возле администрации и дома культуры.
Также в районе Берестового, откуда ВСУ предпринимают регулярные атаки, 4-я бригада ЛНР наносит удары по позициям противника. При этом используются различные боеприпасы: от осколочно-фугасных до зажигательных.
Украина
В результате российского удара по энергетической инфраструктуре произошло аварийное отключение трех оставшихся под контролем Киева атомных электростанций, а также части гидро- и теплоэлектростанций. В результате практически во всех городах Украины наблюдалось либо полное отключение света, водоснабжения и связи, либо перебои с ними. Нарушена работа транспорта.
По состоянию на вечер 23 ноября в большинстве регионов подобная ситуация сохраняется, однако в определенных областях энергетикам удается обеспечить ограниченные поставки электроэнергии за счет перераспределения нагрузки между производящими мощностями.
Тем временем в Верховную Раду внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и любых организаций, входящих в ее состав или признающих подчиненность ей. Не уточняется, как Киев будет относиться к священникам и прихожанам РПЦ в случае принятия закона.