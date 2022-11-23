События на Украине к 21:00 23 ноября: масштабный удар по энергосистеме, законопроект о запрете РПЦ

Тем временем в Верховную Раду внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и любых организаций, входящих в ее состав или признающих подчиненность ей. Не уточняется, как Киев будет относиться к священникам и прихожанам РПЦ в случае принятия закона.