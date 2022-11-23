Политолог Федоров о протестах «желтых жилетов»: похоже на подлинный глас народа

Управляется движение «желтых жилетов» какими-либо политическими интересантами или это подлинный глас народа? Вопросы об этом задавались еще в первые годы протеста, когда недовольные ростом цен на топливо автовладельцы вышли на улицы и потребовали от правительства Франции перестать решать финансовые проблемы государства за счет повышения стоимости жизни. Аналитики разных стран высказывали на тему, что за движением кто-то стоит: ведь не может стихийный народный протест сохранять активность полгода и больше без искусственного подогрева.