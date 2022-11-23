Политолог Федоров о протестах «желтых жилетов»: похоже на подлинный глас народа

Французское движение «желтых жилетов» на днях выступило против правительства Франции, потребовав обратить внимание на проблемы страны. До сих пор не ясно, почему в активизации движения еще не обвинили РФ. Политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров объяснил данный факт корреспонденту ФАН.
Управляется движение «желтых жилетов» какими-либо политическими интересантами или это подлинный глас народа? Вопросы об этом задавались еще в первые годы протеста, когда недовольные ростом цен на топливо автовладельцы вышли на улицы и потребовали от правительства Франции перестать решать финансовые проблемы государства за счет повышения стоимости жизни. Аналитики разных стран высказывали на тему, что за движением кто-то стоит: ведь не может стихийный народный протест сохранять активность полгода и больше без искусственного подогрева.
Движение временно «рассосалось» во время пандемии коронавируса и сопутствующих ему ограничений на массовые мероприятия. Но теперь люди снова вышли на улицы Парижа, чтобы образумить руководство Франции. Так стоит ли кто-то за этим протестом?
«Я не думаю, чтобы движение кем-то управлялось. Потому что даже вот когда оно начиналось, тоже обвиняли чуть ли не нас, запрещали Russia Today, чтобы они якобы не вели пропаганду, но дальнейшие события показали, что какой-то такой руководящей закулисы у “желтых жилетов” нет. Потому что движение это спало, во-первых, еще несколько лет назад, так как начались выборы. Кандидаты от него участвовали в этих выборах и, кстати, получили что-то очень мало голосов. Так что постепенно протесты ЖЖ сошли на нет. Тем более что Эммануэль Макрон организовал там такие народные консультации: везде ездили, рассказывали, собирали предложения граждан, как сделать страну лучше, и так далее», — высказал свое мнение политолог.
Ранее Сергей Федоров высказался о западной «демократии». Россия, по его словам, имеет дело с лгунами, лицемерами, подлецами.