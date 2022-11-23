Жители Тель-Авива до слез растрогали Аллу Пугачеву песней «Миллион алых роз»

Жители Тель-Авива поприветствовали примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву песней «Миллион алых роз». Исполнение известной композиции растрогало певицу до слез.
Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) посетила Гоголь-центр в Израиле, чтобы посмотреть спектакль «Берегите ваши лица».
Организаторы заметили известную гостью и включили ее хит «Миллион алых роз». После этого зал хором запел легендарную песню. Пугачева растрогалась и снимала поклонников на видео.
В знак благодарности певица встала со своего места и поприветствовала людей. Недавно стало известно, что Галкин выделил время для своей семьи и в перерыве между концертами приехал в Израиль.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами