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Жители Тель-Авива до слез растрогали Аллу Пугачеву песней «Миллион алых роз»

Шоу-бизнес
Жители Тель-Авива до слез растрогали Аллу Пугачеву песней «Миллион алых роз»

Жители Тель-Авива поприветствовали примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву песней «Миллион алых роз». Исполнение известной композиции растрогало певицу до слез.

Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) посетила Гоголь-центр в Израиле, чтобы посмотреть спектакль «Берегите ваши лица».

Организаторы заметили известную гостью и включили ее хит «Миллион алых роз». После этого зал хором запел легендарную песню. Пугачева растрогалась и снимала поклонников на видео.

В знак благодарности певица встала со своего места и поприветствовала людей. Недавно стало известно, что Галкин выделил время для своей семьи и в перерыве между концертами приехал в Израиль.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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