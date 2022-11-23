Германия на распутье: Берлину скоро будет нечего поставлять украинским военным

Заявление минобороны ФРГ об исчерпании запасов вооружения говорит о том, что Берлин в настоящий момент стоит перед выбором: или продолжать поставки оружия на Украину, или не усугублять и без того надвигающийся экономический кризис. Это определенно не самый лучший сигнал для Киева. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик.
Сегодня, 23 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ сейчас находится на абсолютной границе в плане того, что может отдать «третьим странам».
«Девять месяцев помощи Украине значительно опустошили арсеналы Европы, поэтому закономерно, что политики ряда европейских стран делают заявления, которые являются определенными сигналами для киевского режима, неуемного в своих запросах относительно вооружения. Так что вполне реально что ФРГ столкнулась с абсолютными границами в своих поставках, потому что периодические "подкидывания вооружения" в итоге привели к дефициту в собственных ангарах. Оборонные предприятия Европы не способны восполнить дефицит за короткий срок, так как их мощности десятилетия не работали на столь массовый выпуск, не хватает и специалистов. Так что Берлину стоит сделать выбор — продолжать оказывать помощь Украине в ущерб себе или на фоне энергокризиса и прочих проблем сконцентрироваться на собственных интересах», — рассказал парламентарий.
Напомним, что последней значимой поставкой ФРГ Киеву в контексте вооружений стала система ПВО IRIS-T. Сегодня обломки этих ракет были найдены вблизи разрушенного дома в Киеве.