Заявление минобороны ФРГ об исчерпании запасов вооружения говорит о том, что Берлин в настоящий момент стоит перед выбором: или продолжать поставки оружия на Украину, или не усугублять и без того надвигающийся экономический кризис. Это определенно не самый лучший сигнал для Киева. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик.