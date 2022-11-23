Военкоры показали на видео работу спецназа группировки «О» ВС РФ на Сватовском направлении

Российские военные продолжают успешно выполнять боевые задачи в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Военкоры «Русской весны» обнародовали видео работы бойцов группировки «О» ВС РФ, которые нанесли огневое поражение диверсионной группе украинских националистов, заманив их на минное поле, на Сватовском направлении.
Кроме этого, представители Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении огнем российской артиллерии была остановлена попытка атаки мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР.
Ранее «Царьград» сообщил, что в результате ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины в ряде районов Львова пропал свет.