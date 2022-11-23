Наталья Подольская объяснила, почему Пресняков не поехал с ней на море

Певица Наталья Подольская призналась, что отправилась на море в одиночестве. Ее супруг, певец Владимир Пресняков не поехал на отдых из-за осложнений после перенесенного коронавируса.
«Володя не полетел из-за осложнений после ковида. И это стало для нас неприятным сюрпризом. Но море всегда меня успокаивает и умиротворяет. План — восстановление», — написала Подольская в социальных сетях.
Сам артист признавался, что болел очень серьезно и чувствовал себя инвалидом в собственном доме. Пресняков заявлял, что во многом ему помогла Подольская. Певец чудом пережил заболевание.