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Сборная Испании одержала разгромную победу над Коста-Рикой в первом матче на ЧМ-2022

Спорт
Сборная Испании одержала разгромную победу над Коста-Рикой в первом матче на ЧМ-2022

Испанская сборная с крупным счетом обыграла Коста-Рику в стартовом матче на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Сборная Испании со счетом 7:0 обыграла Коста-Рику в матче 22-го чемпионата мира по футболу, который продолжается в Катаре. Встреча группового этапа ЧМ-2022 проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Забитыми мячами в этой игре отметились Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлос Солер, Альваро Мората и Ферран Торрес, который оформил дубль.

Благодаря разгромной победе сборная Испании возглавила турнирную таблицу группы E. Коста-Рика опустилась на последнюю позицию. В группе E также выступают сборные Германии и Японии, матч которых состоялся в Дохе ранее.
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