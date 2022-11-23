Сборная Испании одержала разгромную победу над Коста-Рикой в первом матче на ЧМ-2022

Сборная Испании со счетом 7:0 обыграла Коста-Рику в матче 22-го чемпионата мира по футболу, который продолжается в Катаре. Встреча группового этапа ЧМ-2022 проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Забитыми мячами в этой игре отметились Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлос Солер, Альваро Мората и Ферран Торрес, который оформил дубль.