Выставка City Build Russia 2023 поможет участникам строительного рынка найти каналы сбыта

Выставка зарекомендовала себя как надежное и эффективное место встречи для поиска новых каналов сбыта строительных и отделочных материалов, поскольку посещают ее специалисты из 81 региона России. На форуме можно освоить новые рынки, расширить географию продаж и договориться о поставках своей продукции.