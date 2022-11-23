Выставка City Build Russia 2023 поможет участникам строительного рынка найти каналы сбыта

Одно из крупнейших мероприятий в сфере строительства — ежегодная международная выставка City Build Russia — пройдет в десятый раз 25–26 октября 2023 года в Санкт-Петербурге. Площадкой для него станет DAA DESIGN DISTRICT.
Выставка зарекомендовала себя как надежное и эффективное место встречи для поиска новых каналов сбыта строительных и отделочных материалов, поскольку посещают ее специалисты из 81 региона России. На форуме можно освоить новые рынки, расширить географию продаж и договориться о поставках своей продукции.
Кроме того, в рамках City Build Russia можно познакомиться с экспертами из целевой аудитории, потенциальными партнерами, закупщиками и застройщиками, а также найти новых клиентов. Так, в 2022 году доля посетителей выставки составила 41%.
Участие в мероприятии подтверждает статус надежного производителя или поставщика. О престиже выставки говорит тот факт, что ежегодно на нее приезжают ведущие российские и зарубежные участники строительного рынка.