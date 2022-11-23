Апогей лицемерия: зачем ЕП принял резолюцию о признании России «государством-террористом»

Признание РФ «спонсором терроризма» со стороны Европарламента — просто верх лицемерия. Брюссель готов закрывать глаза буквально на любые преступления Украины, хотя они явно подпадают под определение «терроризма». Единственное назначение резолюции — еще сильнее демонизировать РФ в глазах европейских обывателей. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал политолог Александр Дудчак.