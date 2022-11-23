Апогей лицемерия: зачем ЕП принял резолюцию о признании России «государством-террористом»

Признание РФ «спонсором терроризма» со стороны Европарламента — просто верх лицемерия. Брюссель готов закрывать глаза буквально на любые преступления Украины, хотя они явно подпадают под определение «терроризма». Единственное назначение резолюции — еще сильнее демонизировать РФ в глазах европейских обывателей. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал политолог Александр Дудчак.
Сегодня, 23 ноября, Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». За нее проголосовали почти 500 депутатов. Впрочем, реальной юридической силы она не имеет и носит скорее декларативный характер.
«Это решение необязательно к выполнению. Рекомендация и не более того. Зато это многое говорит о текущем состоянии европейского общества. Потому что страны Европы сами спонсируют откровенных террористов. Они совершенно не хотят замечать, что творится на территории Украины. А именно — нарушение всех моральных принципов и человеческих норм. Последние события никак не повлияли на их поведение в отношении Украины. Ни расстрелы пленных, ни обыски в Киево-Печерской лавре, ни фильтрационные мероприятия в отношении собственного населения. Принято ничего не замечать. По сути, они сами финансируют антигуманистический, террористический режим в Киеве. И принятие таких решений Европарламентом нас вообще не должно удивлять. Тем не менее это решение не является нормой закона, необязательно к исполнению. Они таким образом просто пытаются манипулировать общественным сознанием в отношении России», — рассказал эксперт.
Решение Европарламента не поняли даже сами европейцы. Пользователи Twitter подвергли резолюцию острой критике, отметив двойные стандарты Брюсселя.