Певица и телеведущая Регина Тодоренко проиграла суд писательнице Дарине Мишиной, с которой знаменитость пыталась взыскать 8 млн рублей.
Останкинский районный суд не удовлетворил иск телеведущей против Мишиной, сообщается на официальном портале общей юрисдикции Москвы. Тодоренко проиграла дело о защите чести и достоинства.
Мишина хотела помочь телеведущей написать детскую книгу. Позже менеджер знаменитости сообщил писательнице, что проект отменяется. В одном из интервью автор заявила, что Тодоренко не выплатила ей гонорар. Тогда супруга Влада Топалова пошла защищать свои интересы в суд, но проиграла дело.