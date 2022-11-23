Регина Тодоренко проиграла суд писательнице Дарине Мишиной

Мишина хотела помочь телеведущей написать детскую книгу. Позже менеджер знаменитости сообщил писательнице, что проект отменяется. В одном из интервью автор заявила, что Тодоренко не выплатила ей гонорар. Тогда супруга Влада Топалова пошла защищать свои интересы в суд, но проиграла дело.