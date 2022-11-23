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Регина Тодоренко проиграла суд писательнице Дарине Мишиной

Шоу-бизнес
Регина Тодоренко проиграла суд писательнице Дарине Мишиной

Певица и телеведущая Регина Тодоренко проиграла суд писательнице Дарине Мишиной, с которой знаменитость пыталась взыскать 8 млн рублей.

Останкинский районный суд не удовлетворил иск телеведущей против Мишиной, сообщается на официальном портале общей юрисдикции Москвы. Тодоренко проиграла дело о защите чести и достоинства.

Мишина хотела помочь телеведущей написать детскую книгу. Позже менеджер знаменитости сообщил писательнице, что проект отменяется. В одном из интервью автор заявила, что Тодоренко не выплатила ей гонорар. Тогда супруга Влада Топалова пошла защищать свои интересы в суд, но проиграла дело.
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