В результате активных действий ВС РФ за минувшие сутки было уничтожено более 60 украинских националистов, три гаубицы Д-30, восемь единиц бронетехники, РСЗО «Град» и четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщили представители Народной милиции Донецкой Народной Республики.