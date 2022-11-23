Российские военнослужащие продолжают наносить огневое поражение ВСУ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
В результате активных действий ВС РФ за минувшие сутки было уничтожено более 60 украинских националистов, три гаубицы Д-30, восемь единиц бронетехники, РСЗО «Град» и четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщили представители Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Сутками ранее представители НМ ДНР докладывали, что потери ВСУ составили более 50 человек, три танка, четыре бронетранспортера, САУ и три БПЛА.
Ранее «Царьград» сообщил, что в результате ударов ВС РФ на территории Украины было уничтожено еще несколько важных объектов энергетической инфраструктуры.