Политолог Засорин оценил угрозы польского премьера в адрес России

Собирается ли Польша воевать с Россией, объяснил корреспонденту ФАН заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, кандидат исторических наук, политолог Сергей Засорин.
Польша исторически негативно относится к Российскому государству, о чем свидетельствуют многолетние политические выпады в отношении нашей страны. Особенно напряженной ситуация стала с началом специальной военной операции ВС РФ на Украине. Варшава одной из первых стала оказывать военную помощь киевскому режиму, в том числе сплавив ему всю залежавшуюся военную технику советского образца. Польский и украинский лидеры Анджей Дуда и Владимир Зеленский сблизились настолько, что объявили свои народы чуть ли не одним целым. Дуда даже предсказал, что вскоре границ между странами не будет.
Эксперты полагают, что Варшава так старается, потому что имеет планы по присоединению территории Западной Украины. Недаром польские наемники уже ведут боевые действия наряду с военнослужащими ВСУ. И все может идти к введению регулярных частей Войска польского на Запад Украины с целью фактического захвата этих земель. Вот почему готовится идеологическая почва для мягкой интервенции, звучат заявления польских политологов о необходимости ввести войска на Украину, если Киев продолжит слабеть.
«Ну а, наверное, все-таки отдать команду о священной борьбе против русских вряд ли кто осмелится. Хотя Матеуш Моравецкий, польский премьер-министр, заявил этим летом: пускай нас считают не самым сильным в военном отношении государством, но чтобы покончить с нашим вековым врагом, 40 миллионов поляков выступят как один против русского колониализма и империализма. Красиво, но малореалистично», — оценил угрозу вступления Польши в военное противостояние с Россией политолог Засорин.
Ранее Сергей Засорин перечислил свидетельства, что Польша давно и с удовольствием воюет на Украине.