Политолог Засорин оценил угрозы польского премьера в адрес России

Польша исторически негативно относится к Российскому государству, о чем свидетельствуют многолетние политические выпады в отношении нашей страны. Особенно напряженной ситуация стала с началом специальной военной операции ВС РФ на Украине. Варшава одной из первых стала оказывать военную помощь киевскому режиму, в том числе сплавив ему всю залежавшуюся военную технику советского образца. Польский и украинский лидеры Анджей Дуда и Владимир Зеленский сблизились настолько, что объявили свои народы чуть ли не одним целым. Дуда даже предсказал, что вскоре границ между странами не будет.