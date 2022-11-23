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Политолог Засорин оценил угрозы польского премьера в адрес России

Политика
Политолог Засорин оценил угрозы польского премьера в адрес России

Собирается ли Польша воевать с Россией, объяснил корреспонденту ФАН заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, кандидат исторических наук, политолог Сергей Засорин.

Польша исторически негативно относится к Российскому государству, о чем свидетельствуют многолетние политические выпады в отношении нашей страны. Особенно напряженной ситуация стала с началом специальной военной операции ВС РФ на Украине. Варшава одной из первых стала оказывать военную помощь киевскому режиму, в том числе сплавив ему всю залежавшуюся военную технику советского образца. Польский и украинский лидеры Анджей Дуда и Владимир Зеленский сблизились настолько, что объявили свои народы чуть ли не одним целым. Дуда даже предсказал, что вскоре границ между странами не будет.

Политолог Засорин оценил угрозы польского премьера в адрес России

Эксперты полагают, что Варшава так старается, потому что имеет планы по присоединению территории Западной Украины. Недаром польские наемники уже ведут боевые действия наряду с военнослужащими ВСУ. И все может идти к введению регулярных частей Войска польского на Запад Украины с целью фактического захвата этих земель. Вот почему готовится идеологическая почва для мягкой интервенции, звучат заявления польских политологов о необходимости ввести войска на Украину, если Киев продолжит слабеть.

«Ну а, наверное, все-таки отдать команду о священной борьбе против русских вряд ли кто осмелится. Хотя Матеуш Моравецкий, польский премьер-министр, заявил этим летом: пускай нас считают не самым сильным в военном отношении государством, но чтобы покончить с нашим вековым врагом, 40 миллионов поляков выступят как один против русского колониализма и империализма. Красиво, но малореалистично», — оценил угрозу вступления Польши в военное противостояние с Россией политолог Засорин.

Ранее Сергей Засорин перечислил свидетельства, что Польша давно и с удовольствием воюет на Украине.
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