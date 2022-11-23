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Бывшие возлюбленные Чеховой оскорбляли ее из-за лишнего веса

Шоу-бизнес
Бывшие возлюбленные Чеховой оскорбляли ее из-за лишнего веса

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что бывшие избранники часто критиковали ее фигуру, в особенности из-за лишнего веса.

Чехова отметила, что часто узнавала неприятное подробности о своих экс-избранниках после расставания. Например, двое мужчин позволяли оскорблять фигуру знаменитости.

«От одного мужчины после расставания я получила запись на автоответчике: «Ты была жирной, я никогда тебе этого не говорил, но вот теперь прими эту правду, хорошо, что ты ушла». А второй мужчина просто опубликовал статью в газете, где тоже поносил меня за жир, целлюлит. Это было очень обидно и неприятно», — рассказала Чехова в соцсетях.

Знаменитость добавила, что лишь спустя время поняла мотив поступков этих мужчин. По ее словам, бывшие избранники просто тяжело переносили разрыв.
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