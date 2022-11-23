«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Нужна ли смертная казнь в современной России?

В нашей стране одним из последних громких случаев, когда против преступника применялась смертная казнь, был расстрел Андрея Чикатило — маньяка, убившего 53 невинных человека, среди которых были и женщины, и дети. Сегодня вопрос о применимости этой высшей меры наказания как инструмента правосудия поднимается особенно часто. В новом выпуске программы «ПОКОЛЕНИЕ. Time» его обсудили блогер и модель Никита Бражников и актриса Ольга Спиркина. Они поделились своим отношением к смертной казни и предположили, как изменилась бы жизнь граждан в случае ее возвращения.

