«ПОКОЛЕНИЕ. Time». Нужна ли смертная казнь в современной России?

В нашей стране одним из последних громких случаев, когда против преступника применялась смертная казнь, был расстрел Андрея Чикатило — маньяка, убившего 53 невинных человека, среди которых были и женщины, и дети. Сегодня вопрос о применимости этой высшей меры наказания как инструмента правосудия поднимается особенно часто. В новом выпуске программы «ПОКОЛЕНИЕ. Time» его обсудили блогер и модель Никита Бражников и актриса Ольга Спиркина. Они поделились своим отношением к смертной казни и предположили, как изменилась бы жизнь граждан в случае ее возвращения.
Вопрос применимости такого наказания затронул отношение гостей передачи к концепции жизни. Более молодой Никита Бражников полагает, что человека допустимо лишить жизни, если тот является неисправимым и крайне опасным преступником. В «копилку» его позиции идет и аргумент о том, что особо опасные личности еще сильнее сходят с ума в тюремных камерах, получая бесплатное питание и кров над головой за счет государства.
Мнение актрисы Ольги Спиркиной кардинально отличается: она уверена, что никто не может забирать жизнь человека — ни государство, ни судья. Пожизненное заключение, по ее словам, сопоставимо с концом жизни. Более того, как считает деятель искусства, осознание этого факта преступником куда мучительнее, чем перспектива смерти. Тюремный срок, по ее мнению, дает даже самому отъявленному негодяю шанс раскаяться и осознать, что он совершил зло.
Ответили участники передачи и на вопрос, должна ли смертная казнь быть реализована в России. Бражников считает, что страх гибели снизит число тяжких преступлений, а «заслужившие» получат смерть вместо бесконечного пребывания в колонии за деньги простых людей. Точка зрения актрисы также мало изменилась. Спиркина осталась верной мысли о необходимости дать возможность преступнику искупить вину, осознать содеянное и раскаяться, а не просто лишиться жизни.
Об итогах дискуссии и выводах Бражникова и Спиркиной вы узнаете в новом выпуске проекта ФАН «ПОКОЛЕНИЕ. Time».