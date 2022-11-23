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Бабушки из Воронежского дома престарелых пригласили Байдена присоединиться к ним

Политика
Бабушки из Воронежского дома престарелых пригласили Байдена присоединиться к ним

Представительницы Воронежского дома престарелых позвали президента США Джо Байдена в свою компанию. Соответствующий видеоролик набирает популярность в Сети.

Шесть бабушек из дома-интерната обратились к 80-летнему американскому лидеру с предложением сделать перерыв в работе и отдохнуть. Они заверили Байдена, что в учреждении его будут кормить из ложечки и давать необходимые медикаменты.

«Может ему в воронежском доме престарелых еще и шизофрению вылечат? Вот будет класс», — привело один из комментариев интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Пользователи с радостью восприняли предложение старушек. Юзеры признали, что главе США пора на отдых, напомнив, что он регулярно «с мертвыми здоровается и не понимает, где находится».
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