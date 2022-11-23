«Российский игрок» на Балканах: советник рассказал о Милораде Додике и положении Республики Сербской

Если взглянуть, какие процессы вел этот суд, вы заметите огромную диспропорцию в делах против сербов и остальных народов, при этом меньше всего против бошняков. (В списках, привлеченных к суду, сербы составляют 66%, хорваты — 20%, бошняки и албанцы — по 6. Пожизненное заключение получили лишь шесть человек, и все они — сербы. Сербы были осуждены в общей сложности на более чем тысячу лет, в то время как суммарный срок всех обвинительных приговоров в отношении хорватов составил менее 300 лет, а бошняков и того меньше. — Прим. ФАН). Как будто сербов никто не убивал на войне, как будто никакие преступления против сербов никто не совершал.