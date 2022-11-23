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Срочное заседание Совбеза ООН по Украине состоится в полночь

Политика
Срочное заседание Совбеза ООН по Украине состоится в полночь

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступит по видеосвязи на заседании Совбеза ООН. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Как рассказал дипломат, срочное заседание Совбеза ООН по Украине состоится в полночь. Полянский назвал конференцию «подарком» Киева для Запада на День благодарения, который отмечается в США завтра.

«Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН. Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Владимир Зеленский в нарушение правил процедуры СБ», — говорится в комментарии Полянского.

Зеленский неоднократно выступал на заседаниях ООН. Глава государства призывал вводить антироссийские санкции и исключать РФ из различных международных сообществ.
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