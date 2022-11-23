Украинцам предложили греться в отделениях полиции

Жители Украины смогут согреться в отделениях правоохранительных органов при отключении электроэнергии в жилых домах, заявил глава Национальной полиции страны Игорь Клименко.
Массированный удар по объектам критической инфраструктуры 23 ноября отключил множество ГЭС и ТЭС, а также атомные электростанции в государстве. Огромное количество потребителей электроэнергии остались без света по всей стране.
«Украинцы смогут согреться в отделениях полиции в случае отсутствия света», — предложил Игорь Клименко.
Генерал заверил, что, несмотря на массовые отключения света в столичном Киеве и других городах страны, около 1200 полицейских участков продолжают работать в обычном режиме. Они снабжены генераторами и средствами связи.