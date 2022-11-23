Самарские «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Спартаком» в матче Кубка России

Московский «Спартак» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче Кубка России по футболу сезона-2022/23.
«Крылья Советов» 23 ноября нанесли «Спартаку» первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка России. Матч на самарском стадионе «Солидарность Арена» завершился победой хозяев со счетом 2:1. Все мячи в этой игре были забиты во втором тайме. На 56-й минуте Никита Чернов вывел гостей вперед. Через 18 минут Александр Коваленко сравнял счет. Победу хозяевам принес гол 18-летнего Сергея Пиняева.
Обыграв «Спартак», самарский клуб набрал девять очков и обогнал петербургский «Зенит» в турнирной таблице группы B. «Крылья» занимают второе место. «Спартак», в активе которого девять очков, располагается на первой строчке.