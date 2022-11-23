НМ ЛНР: российские военные за сутки уничтожили до 55 солдат ВСУ и два танка

Российские военные продолжают уничтожать живую силу и технику украинских националистов в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
В результате активных действий российской армии за минувшие сутки ВСУ потеряли до 55 человек личного состава, два танка, три единицы бронетехники и четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили представители народной милиции Луганской Народной Республики.
Сутками ранее представители НМ ЛНР докладывали, что украинские войска потеряли до 70 человек, три танка, артиллерийскую установку и пять бронетранспортеров.
Ранее «Царьград» сообщил, что оборонные предприятия Ростовской области увеличили выпуск вертолетной и авиационной техники для нужд ВС РФ.