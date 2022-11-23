Военный историк Кнутов: антироссийская резолюция Европарламента — потрясающее лицемерие

Европейцы проявляют двуличие, игнорируя факты применения реальных террористических методов против России.
Европарламент опозорил сам себя, приняв резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Такое мнение в интервью для корреспондента международной редакции ФАН выразил директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов.
Прежде всего эксперт отмечает, что принятый документ носит рекомендательный, то есть декоративный характер, не имея юридических последствий. Однако в будущем на него смогут ссылаться руководители стран НАТО при принятии каких-либо антироссийских санкций, а также при поставках оружия на Украину для ведения боевых действий против РФ.
«Хотя сам по себе этот факт, конечно, беспрецедентный. И причем он отличается в первую очередь потрясающим лицемерием. Если мы говорим о государствах-террористах, то не так давно произошел серьезный случай международного терроризма — подрыв двух ниток газопровода "Северный поток". И кто стоит за этими взрывами давно известно, западные страны это хорошо знают. Те следственные группы, которые проводили предварительные расследования на месте происшествия, уже имеют все доказательства, что к этому причастны США и Великобритания», — напоминает Кнутов.
Однако парламент Евросоюза молчит об этом, как и западные политики, — все делают вид, будто ничего не произошло. Те же, кого следовало бы в первую очередь осуждать в проведении политики международного терроризма, — это как раз Вашингтон и Лондон, отмечает эксперт.
Кроме того, следует учитывать атаки на Крым и Севастополь с использованием перевозящих зерно кораблей в качестве прикрытия. Украинские морские беспилотники прятались за гражданскими судами и пытались внезапно атаковать российский флот.
«В этом случае Украина выступает как государство-террорист, которое прячется за гражданские корабли, реализующие под флагом ООН определенную торговую сделку, причем в основном гуманитарного характера. И тут если кого и осуждать в международном терроризме, то киевский режим. Кроме того, Украина использует население в качестве живого щита, чего не делало даже "Исламское государство"✱ (ИГ, запрещено в РФ). Но Киев такое практикует», — рассказал эксперт.
Поэтому резолюция, принятая Европарламентом, является позорной в первую очередь для него самого, считает собеседник ФАН. Она говорит о качестве и нравственном уровне тех людей, которые входят в эту структуру.
Таким образом, заключает Юрий Кнутов, европейская резолюция является очередным политическим спектаклем, призванным раскрутить антироссийскую истерию и представить нашу страну государством — спонсором терроризма.
В качестве ответной меры историк предложил парламенту РФ принять свою резолюцию, касающуюся объявления западных стран виновниками геноцида советского и русского народа. Советского — за период Великой Отечественной войны, когда некоторые западные страны вместе с гитлеровской Германией участвовали в уничтожении 27 млн человек, включая 14 млн мирных жителей. В последующем — за уничтожение тысяч людей в Донбассе только за то, что они говорят, думают, читают книги и смотрят фильмы на русском языке и воспитывают своих детей в духе своей культуры.
Главред издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее высказал предположение о том, что инициатором теракта на «Северном потоке-2» стала бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Спикер отметил, что такой же точки зрения придерживается и российское разведывательное сообщество.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация