Военный историк Кнутов: антироссийская резолюция Европарламента — потрясающее лицемерие

В качестве ответной меры историк предложил парламенту РФ принять свою резолюцию, касающуюся объявления западных стран виновниками геноцида советского и русского народа. Советского — за период Великой Отечественной войны, когда некоторые западные страны вместе с гитлеровской Германией участвовали в уничтожении 27 млн человек, включая 14 млн мирных жителей. В последующем — за уничтожение тысяч людей в Донбассе только за то, что они говорят, думают, читают книги и смотрят фильмы на русском языке и воспитывают своих детей в духе своей культуры.