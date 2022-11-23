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Прокачка нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба» возобновилась

Экономика
Прокачка нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба» возобновилась

Поставки по украинскому участку нефтепровода «Дружба» восстановилась в 19:46 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Транзит ранее 23 ноября приостановился после того, как на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога и во многих регионах страны отключилось электричество. В предыдущий раз прокачка по магистрали прекращалась 15 ноября.

«Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разветвляется на два участка — северный и южный, проходя через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию и Венгрию.
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