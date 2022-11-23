Прокачка нефти по украинскому участку трубопровода «Дружба» возобновилась

«Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разветвляется на два участка — северный и южный, проходя через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию и Венгрию.