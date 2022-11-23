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Полиция задержала женщину, бросившую два памятных венка в Вечный огонь в Севастополе

Происшествия
Полиция задержала женщину, бросившую два памятных венка в Вечный огонь в Севастополе

В Севастополе полицейские задержали 40-летнюю местную жительницу. Женщина подозревается в осквернении Мемориала героической обороны города 1941-1942 годов, пишет пресс-служба местного МВД.

Инцидент произошел накануне. По словам очевидца, будучи пьяной, женщина бросила два памятных венка в пламя Вечного огня, в результате чего они были уничтожены. В тот же день злоумышленницу задержали.

Отметим, что ранее крымчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за грабеж и публичное оскорбление представителя власти. Теперь ей грозит статья 214 УК РФ (вандализм). Проводится проверка.
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