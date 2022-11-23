Захарова: Бербок «подала серьезную заявку» на соперничество с Трасс

Глава МИД Германии Анналена Бербок училась в Англии. Об этом вспомнила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала заявление Бербок о беспокойстве за мировые государства. Захарова отметила, что немецкий министр «подала серьезную заявку» на соперничество с экс-премьером Британии Лиз Трасс.
«Сегодня наступил момент, когда мы все должны честно спросить себя: какими будут в ближайшие годы последствия для моей страны? Но вместе с тем: какими будут последствия для страны со мной по соседству или для страны, которая находится за СОТНИ тысяч километров?» — с таким заявление выступила Бербок.
Захарова допустила, что речь может идти о Луне и вспомнила о выступлениях Трасс.
«Это серьезная заявка на соперничество с Лиз Трасс. Неудивительно, Анна/Лена Бербок тоже училась в Англии — в 2005 году она получила степень магистра международного публичного права в Лондонской школе экономики и прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права. Британское образование — это, конечно, нечто», — говорится в Telegram-канале представителя МИД.
Лиз Трасс продержалась на посту главы британского правительства меньше двух месяцев. Спустя небольшое количество времени она подала в отставку. Сейчас должность занимает Риши Сунак.