Отжимают церковь: зачем СБУ пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру

Нападки украинских силовиков на УПЦ — часть давно идущей кампании по секуляризации церковного имущества в пользу государства. Вероятнее всего, в конечном счете все активы церкви перейдут в ведение ПЦУ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Владимир Корнилов.
Сегодня, 23 ноября, депутаты от «Европейской солидарности» внесли в Раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине, а также организаций, которые признают подчиненность российской церкви или входящих в ее состав. Ранее в Киево-Печерской лавре прошли обыски. Сотрудники СБУ заявили, что обнаружили пророссийскую литературу, людей с паспортами СССР и 100 тысяч долларов.
«ПЦУ — это исключительно государственный проект. Также как была раскольничья церковь Филарета Денисенко, полностью подконтрольная государству. ПЦУ была создана по настоянию президента Петра Порошенко. Это и есть взятие под контроль государством церкви и всего церковного имущества. Ради этого ПЦУ затевалась, ради этого раскол устраивался, ради этого будут уничтожать каноническую православную церковь. Этот процесс может не прекращаться крайне долго, пока на Украине не появится нормальная власть. Причем я даже не говорю о пророссийской власти. Хотя бы даже европейская, как декларируют некоторые нынешние украинские деятели. Потому что представить такие действия в отношении любой церкви в Европе просто невозможно. Пока власть не поменяется, пока не придут здравые люди, пока там не восторжествует здравый смысл, эти процессы будут продолжаться. Начались они, кстати, сразу после обретения Украиной независимости. Украинские националисты не успокоятся, пока полностью не уничтожит русскую православную церковь и русский язык. Но полностью уничтожить их все равно не получится. Люди уйдут в подполье, будут молиться по домам. Не впервые православным юга России уходить от государственных гонений против религии», — рассказал эксперт.
Напомним, что одним из главных «достижений» Петра Порошенко на посту президента было обретение томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) в 2019 году. Провластной прессой данное событие подавалось как обретение независимости от России. Порошенко активно использовал этот кейс в рамках своей предвыборной кампании в 2020 году. Что, впрочем, не помогло ему на выборах президента.