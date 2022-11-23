Отжимают церковь: зачем СБУ пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру

Напомним, что одним из главных «достижений» Петра Порошенко на посту президента было обретение томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) в 2019 году. Провластной прессой данное событие подавалось как обретение независимости от России. Порошенко активно использовал этот кейс в рамках своей предвыборной кампании в 2020 году. Что, впрочем, не помогло ему на выборах президента.