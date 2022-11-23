Проект «Неспящие» нашел свою аудиторию в приложении ЯRUS

Спустя 15 лет ожиданий проект «Неспящие» нашел своего слушателя в сервисе ЯRUS.Музыка. Его автор и создатель Георгий Таблеткин почти потерял веру в успех. Как удалось добиться такого прорыва, расскажем в статье.
Продюсер придумал «Неспящих» в 2007 году. Долгое время проект находился в спячке, а недавно вернулся к жизни. Новый смысл ему придала социальная сеть ЯRUS, позволяющая легко выкладывать свою музыку и находить благодарного слушателя. В репертуаре коллектива популярная музыка и поп-рок, лирический рэп и иронический шансон.
Настоящим хитом в ЯRUS стала композиция «Оригамия» с альбома «Пробуждение». На эту песню даже сняли анимэ-клип, который также выложен в приложении. Постоянно в лучших треках находятся «Дворник» и «Автостояночка», набирают популярность «Тупая песня» и «Пляж». С июля композиции проекта набрали почти 80 тысяч прослушиваний, однако его создателю с трудом верится, что «Неспящие» так прославились. Ведь популярность нужна Георгию Таблеткину не только для того, чтобы донести творчество до слушателя, но и найти возможность помочь своему сыну.
«Лев – это моя душа, моя жизнь. Скоро ему исполнится 15 лет. Кроме ДЦП у него куча болячек, но остеопороз — самая сложная. Ортопед давно рекомендовал ему на море к солнцу, но мы с женой не потянем коттедж в Сочи. Единственный шанс — меценат, которому понравятся мои песни, и он захочет помочь моему Льву. Моим соратником и другом с лета 2022 года стал ЯRUS. Именно эта социальная сеть доносит до людей мои песни. И я верю, что когда-нибудь обязательно куплю своему сыну домик у моря», — говорит Георгий Таблеткин, создатель проекта «Неспящие».
У творческого коллектива нет постоянного состава. Сейчас так работают многие музыкальные проекты в шоу-бизнесе. Все исполнители — малоизвестные певцы и аранжировщики из России, Беларуси, Казахстана.
Успех «Неспящих» говорит о том, что в социальной сети ЯRUS найдется место для любых исполнителей. Каждый автор может быстро добавить свое произведение, и оно сразу же дойдет до слушателя, а недавний ребрендинг сервиса сделал регистрацию и загрузку треков еще легче и удобнее. Попасть в топ-лист рейтинга позволят лайки и комментарии. Напомним, что в витрине ЯRUS.Музыки представлен каталог из 36 жанров и 12 музыкальных подборок для самого притязательного меломана.