Проект «Неспящие» нашел свою аудиторию в приложении ЯRUS

Настоящим хитом в ЯRUS стала композиция «Оригамия» с альбома «Пробуждение». На эту песню даже сняли анимэ-клип, который также выложен в приложении. Постоянно в лучших треках находятся «Дворник» и «Автостояночка», набирают популярность «Тупая песня» и «Пляж». С июля композиции проекта набрали почти 80 тысяч прослушиваний, однако его создателю с трудом верится, что «Неспящие» так прославились. Ведь популярность нужна Георгию Таблеткину не только для того, чтобы донести творчество до слушателя, но и найти возможность помочь своему сыну.