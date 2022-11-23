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Автомобили «Москвич» попадут в госпрограмму поддержки спроса

Экономика
Автомобили «Москвич» попадут в госпрограмму поддержки спроса

Автомобили завода «Москвич» ожидается включить в государственную программу поддержки спроса. Такое заявление сделал журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, это случится после внесения соответствующих коррективов в специальный инвестиционный контракт (СПИК) «КамАЗа», который является технологическим партнером предприятия.

«Рассчитываем, что в ближайшее время КамАЗ внесет предложение по расширению СПИК, который имеется уже на протяжении нескольких лет с компанией. Туда будут внесены технологические условия, модельный ряд, который будет выпускаться здесь, на площадке», — рассказал он.

Такая мера даст преференции «Москвичу» для участия в программе поддержки спроса, которую государство будет продолжать в последующие годы, как минимум в 2023 году, указал Мантуров.

Ранее автозавод «Москвич» возобновил деятельность и запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3».
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