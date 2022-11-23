КИБЕР ФРОНТ Z опубликовал видео с содержимым информационного кейса от Евгения Пригожина для Европарламента

В футляре из-под скрипки, который является неотъемлемым «аксессуаром» ЧВК «Вагнер», находилась брендированная кувалда. На «инструменте» можно заметить, вероятнее всего, бутафорские следы крови, подчеркнули представители КИБЕР ФРОНТА Z.