Представители компании «Конкорд» передали КИБЕР ФРОНТУ Z информационный кейс от бизнесмена Евгения Пригожина для ее дальнейшей отправки депутатам Европейского парламента. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.
В футляре из-под скрипки, который является неотъемлемым «аксессуаром» ЧВК «Вагнер», находилась брендированная кувалда. На «инструменте» можно заметить, вероятнее всего, бутафорские следы крови, подчеркнули представители КИБЕР ФРОНТА Z.
Предприниматель Евгений Пригожин ранее отреагировал на планы Европарламента признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. По его словам, в Брюсселе руководствуются непонятными законами. Поэтому бизнесмен объявил о «роспуске» Европейского парламента.
Пресс-служба компании «Конкорд» после этого подготовила информационный кейс специально для европейских депутатов. Теперь представители КИБЕР ФРОНТА Z доставят «посылку» до адресатов.