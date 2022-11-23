Страны ЕС продолжают обходить санкции, покупая российскую нефть

Болгария и Россия договорились о продолжении экспорта нефти до конца 2024 года вопреки санкциям Евросоюза. Несмотря на решение ЕС прекратить покупку российской нефти с 5 декабря, компания «Лукойл Нефтохим Бургас» по-прежнему будет закупать сырье у российского «Лукойла» и отправлять на нефтепереработку в Болгарии. Таким образом налоги, которые могут составлять до 400 миллионов евро, будут оставаться в стране. Неясно только, это очередное исключение в санкционном режиме или уже целенаправленное движение к игнорированию антироссийских санкций в Европе.
На этот вопрос корреспонденту ФАН ответил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
«Мы ведь и раньше очень бурно обсуждали, что по итогам ноября изменится картина торговых отношений с Россией. Франции, той же Японии до 2/3 потерь от закрытия торговли с Москвой не отыграть. То есть оказалось, что обойтись без торгов с Россией очень сложно, почти невозможно. И потом, в преддверии установления, так сказать, потолка цен на российскую нефть (мы ожидаем этого буквально не сегодня завтра) завозились старые потребители российской нефти. Например, это Польша, которая захотела купить миллион тонн нефти в следующем году и сделала заявку. И, вот видите, сегодня проснулась Болгария. Не исключено, что завтра еще появятся представители Евросоюза, желающие закупить российскую нефть», — считает эксперт.
Разумеется, это нарушение санкций, поскольку с 5 декабря закупки странами ЕС нефти у Российской Федерации должны будут полностью прекратиться. Но они спешат запастись договоренностями впрок.
«И это говорит о том, что плотная ткань санкционного давления на Россию соткана из объективных причин: роста цен на нефть, роста цен на газ, нехватки энергоносителей. И вот теперь эта ткань начинает расползаться. Это не игнорирование: в той же Софии, в той же Варшаве, те же турки прекрасно понимают, что придется как-то объясняться с главными инициаторами этих санкций — Вашингтоном, Лондоном. Ну и ждем каких-то прорывов со стороны Германии. Это была бы самая интересная ситуация. Ну а к Новому году частичные санкционные ограничения будут полными», — уверен политолог.
Ранее Андрей Суздальцев заявил, что саудиты намеренно обманули США в нефтяном вопросе.