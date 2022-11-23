Страны ЕС продолжают обходить санкции, покупая российскую нефть

Болгария и Россия договорились о продолжении экспорта нефти до конца 2024 года вопреки санкциям Евросоюза. Несмотря на решение ЕС прекратить покупку российской нефти с 5 декабря, компания «Лукойл Нефтохим Бургас» по-прежнему будет закупать сырье у российского «Лукойла» и отправлять на нефтепереработку в Болгарии. Таким образом налоги, которые могут составлять до 400 миллионов евро, будут оставаться в стране. Неясно только, это очередное исключение в санкционном режиме или уже целенаправленное движение к игнорированию антироссийских санкций в Европе.