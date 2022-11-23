В Саратове девочка-подросток едва не заколола отчима ножом в пылу семейной ссоры

В Саратове правоохранители разбираются в обстоятельствах покушения на убийство местного жителя. Нападавшей оказалась его 14-летняя падчерица, пишет пресс-служба областного Следственного комитета.
Инцидент произошел в ночь на 24 октября в Заводском районе. По данным ведомства, девочка серьезно поругалась с отчимом и ударила его ножом в живот, «отправив» в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Мотивы школьницы и обстоятельства случившего устанавливаются.