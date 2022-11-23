Певец Игорь Саруханов признался, что уже составил завещание

Певец Игорь Саруханов признался, что боится скандалов и дележки имущества после его смерти, поэтому уже составил завещание. Многомиллионное наследство артиста достанется его дочерям.
Саруханов впервые стал отцом в 58 лет — он удочерил ребенка своей шестой жены Татьяны. Уже через год она подарила ему родную дочь Розалию. Именно им достанется квартира в Москве, загородный дом с бассейном и сауной, музыкальный лейбл, авторские права и коллекция гитар.
«Я очень давно все написал, там все автоматом им (дочерям. — Прим. ФАН.) остается. Люди не вечные. Вот за угол зашел и все, и нет тебя. Кирпич упал», — рассказал Саруханов в программе Пятого канала «Светские хроники».
Он также похвастался, что смог сбросить уже семь килограммов. Саруханову сейчас 66 лет, за его спиной шесть браков, но певец все еще надеется встретить настоящую любовь и следит за здоровьем и фигурой.