Певец Игорь Саруханов признался, что уже составил завещание

Саруханов впервые стал отцом в 58 лет — он удочерил ребенка своей шестой жены Татьяны. Уже через год она подарила ему родную дочь Розалию. Именно им достанется квартира в Москве, загородный дом с бассейном и сауной, музыкальный лейбл, авторские права и коллекция гитар.