Психотерапевт Палехова объяснила, как распознать измену в отношениях

Как можно определить, что партнер изменяет своей половинке, рассказала врач-психотерапевт Оксана Палехова.
Стремление человека посещать мероприятия в одиночестве и появление персонального хобби — это первые тревожные звоночки, отметила специалист. Например, мужчина может предложить супруге и детям прогуляться, пока он останется «работать» дома.
«К сожалению, часто все совсем не так, как кажется, и данный жест оказывается совсем неблагородным», — рассказала Палехова в интервью «Газете.Ru».
Насторожиться следует и при изменениях в интимной и романтической жизни. Человек, имеющий отношения на стороне, часто не хочет близости с основным партнером. Тот, кто изменяет, старается избегать общения и может попросить не приезжать на работу или не звонить, отметила врач.
Психолог Инна Макарова ранее рассказала, как избежать хронического стресса. Специалист посоветовала изменить свой график так, чтобы уравновесить нагрузки и отдых.