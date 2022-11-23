Психотерапевт Палехова объяснила, как распознать измену в отношениях

Насторожиться следует и при изменениях в интимной и романтической жизни. Человек, имеющий отношения на стороне, часто не хочет близости с основным партнером. Тот, кто изменяет, старается избегать общения и может попросить не приезжать на работу или не звонить, отметила врач.