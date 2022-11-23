Геннадий Онищенко предложил вернуть военные кафедры в медицинские вузы

Нужны ли сегодня в России рождественские и новогодние празднования? Каков сегодня уровень военно-полевой медицины в России, сравним ли он с уровнем НАТО? Достигла ли Россия импортозамещения в сфере медицинских препаратов, прекурсоров и медицинской техники, или остались проблемы — в чем они заключаются? Чем могут быть опасны биолаборатории Пентагона, которыми США окружили Россию по периметру? На эти и другие вопросы Геннадий Онищенко ответил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».