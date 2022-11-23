Геннадий Онищенко предложил вернуть военные кафедры в медицинские вузы

Российский политик, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какие вызовы стоят перед системой здравоохранения РФ в условиях конфронтации с Западом. Наибольшую опасность России, считает он, представляют биологические рецептуры, направленные как на подрыв здоровья людей, так и экономики РФ.
Нужны ли сегодня в России рождественские и новогодние празднования? Каков сегодня уровень военно-полевой медицины в России, сравним ли он с уровнем НАТО? Достигла ли Россия импортозамещения в сфере медицинских препаратов, прекурсоров и медицинской техники, или остались проблемы — в чем они заключаются? Чем могут быть опасны биолаборатории Пентагона, которыми США окружили Россию по периметру? На эти и другие вопросы Геннадий Онищенко ответил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».
Геннадий Онищенко считает, что сейчас не время для пышных новогодних торжеств. По его мнению, в этом году можно было бы ограничиться только новогодними елками для детей.
«Идет специальная военная операция, во время таких событий с точки зрения этики не стоит праздновать. Но детские елки надо проводить — дети всегда должны чувствовать праздник», — заявил Геннадий Онищенко в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».
Продолжая тему СВО на Украине, политик отметил, что настало время возвращать в медицинские вузы военные кафедры. По его мнению, в ближайшие десятилетия военные медики будут востребованы, потому что Запад не оставит своих попыток уничтожить Россию.
«Когда я учился в медицинском институте, у нас была параллельно военная кафедра. Я выходил из медицинского института, мне давали военный билет офицера медицинской службы запаса. Сейчас это, к сожалению, отменено. Мне кажется, был неправильный шаг сделан, и теперь пригодились бы эти люди. Я думаю, нужно вернуться к этому вопросу. Ведь XXI век — это гибридные войны: они никогда не успокоятся, пока не разрушат нашу страну», — считает Геннадий Онищенко.
Политик не исключает, что против России Западом будут использоваться различные виды оружия, в том числе биологическое. Именно для этих целей, по его словам, США окружили Россию биолабораториями. Чтобы легализовать их деятельность, администрация Джо Байдена приняла 15-ю редакцию Меморандума национальной безопасности, национальную стратегию биологической защиты и план реализации мероприятий по противодействию биологическим угрозам, рассказал он.
Россия, по словам врача-эпидемиолога, уже не один раз пострадала от инфекций, привнесенных из соседних стран, где работают американские биолаборатории. Биологические рецептуры, отметил он, могут причинять вред не только здоровью и жизням людей, но сильно подорвать экономику. Примером этого является эпидемия коронавирусной инфекции. Ранее существенный урон российскому животноводству был нанесен африканской чумой свиней, занесенной к нам из Грузии.
«Мы тогда тоже ставили вопрос, что она могла быть искусственной. На этой неделе Владимир Путин подводил итоги работы сельского хозяйства и там прозвучало в докладе министра Дмитрия Патрушева, что мы сегодня произвели 5 млн тонн свинины. А если бы не было африканской чумы свиней, то ее было бы гораздо больше. А свинина — это животный белок, который всем нам нужен, особенно нашим детям, это главный строительный материал», — отметил Геннадий Онищенко.
Эксперт не фиксирует проблем с обеспечением населения лекарственными препаратами. По его словам, российская фарминдустрия поставляет необходимое количество лекарств, а то, что пока не производит, без ограничений ввозится из-за рубежа, в том числе из западных стран.
«На лекарственные формы, из которых мы делаем препараты, санкции не вводились. Другое дело, что некоторые фирмы могут уйти с рынка, чтобы не ссориться со своим правительством. Сейчас мы переключаемся на параллельный импорт», — рассказал Геннадий Онищенко.
Единственная проблема, которая повлияла на возникновение дефицита некоторых западных лекарств, была связана с необходимостью выстраивать новые логистические цепочки из-за введенных Западом санкций, отметил он.
«Запрета на лекарственные формы нет, но нужно было поменять очень срочно логистику их поставок. Сбои были, но даже если бы не было санкций, на рынке лекарственных препаратов никогда не бывает так, чтобы они все были доступны», — пояснил Геннадий Онищенко.
Одной из проблем российской системы здравоохранения политик считает недостаточную мотивацию медицинских работников, в результате чего выпускники медицинских вузов не всегда продолжают работать по специальности. Это приводит к тому, что в некоторых медучреждениях наблюдается кадровый дефицит. Согласно данным Профсоюза медицинских работников, в среднем по стране он составляет около 30%. Проблемы кадрового дефицита, по мнению Геннадия Онищенко, можно решить, отладив механизмы повышения их заинтересованности в работе.