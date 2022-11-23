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Лукашенко констатировал системный кризис в отношениях между государствами

Политика
Лукашенко констатировал системный кризис в отношениях между государствами

Белоруссия возьмет на себя роль председателя в ОДКБ в условиях системного кризиса в отношениях между государствами. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Во время саммита международной организации он обратил внимание, что западные страны настойчиво стремятся к возрождению однополярного мироустройства.

«Налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте, дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке», — сказал белорусский лидер.

Саммит ОДКБ состоялся 23 ноября. Мероприятие проходило в Ереване. Участие принял и президент России Владимир Путин.
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