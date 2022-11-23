Лукашенко констатировал системный кризис в отношениях между государствами

Белоруссия возьмет на себя роль председателя в ОДКБ в условиях системного кризиса в отношениях между государствами. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
Во время саммита международной организации он обратил внимание, что западные страны настойчиво стремятся к возрождению однополярного мироустройства.
«Налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте, дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке», — сказал белорусский лидер.
Саммит ОДКБ состоялся 23 ноября. Мероприятие проходило в Ереване. Участие принял и президент России Владимир Путин.