Годовой уровень инфляции в России замедлился до 12,3%

Годовая инфляция в России за неделю с 15 по 21 ноября замедлилась до 12,3% с 12,4% неделей ранее. Такие данные представлены в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития.
Среди продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,14% за счет более высоких темпов подорожания плодоовощной продукции. Причем на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции дефляция продолжилась.
В сегменте непродовольственных товаров за отчетный период ценники возросли на 0,07%. На туристические и регулируемые услуги темпы роста цен остались примерно на отметке предыдущей недели, добавили в ведомстве.
На фоне кризисных явлений по всему миру российскую экономику можно назвать «островком стабильности», указал ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Как минимум, ситуация здесь поддается прогнозированию, передает его слова INFOX.