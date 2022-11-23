Житель Тулы попал под уголовную статью за нападение с ножом на полицейских

Житель Тулы стал фигурантом уголовного дела за нападение на полицейских, сообщает пресс-служба СУ СКР по области.
Инцидент произошел накануне на улице Бондаренко. Сотрудники полиции прибыли на вызов в квартиру. Соседи пожаловались на громкий детский плач. Инспектор ПДН поговорила с мальчиком и попросила отца написать объяснение.
Однако тот схватил на кухне нож и напал на полицейских. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Один из правоохранителей получил порез левой руки. Стражи порядка задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.