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Житель Тулы попал под уголовную статью за нападение с ножом на полицейских

Происшествия
Житель Тулы попал под уголовную статью за нападение с ножом на полицейских

Житель Тулы стал фигурантом уголовного дела за нападение на полицейских, сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Инцидент произошел накануне на улице Бондаренко. Сотрудники полиции прибыли на вызов в квартиру. Соседи пожаловались на громкий детский плач. Инспектор ПДН поговорила с мальчиком и попросила отца написать объяснение.

Однако тот схватил на кухне нож и напал на полицейских. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Один из правоохранителей получил порез левой руки. Стражи порядка задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
дело порез нож
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