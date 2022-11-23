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ЦБ РФ раздумывает над созданием фонда поддержки банков

Экономика
ЦБ РФ раздумывает над созданием фонда поддержки банков

Эксперты финансового регулятора изучают вопрос организации автономного фонда поддержки отраслевого сектора, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Ожидается, что новый институт станет аналогом фонда страхования вкладов. Кредитные организации станут отчислять туда некоторую сумму, которая будет использована в случае возникновения кризиса.

«Пока это все в стадии очень предварительной проработки концепции, пока на этот вопрос нет ответа в силу того, что вопрос прорабатывается. Будем смотреть, будем думать, будем обсуждать», — отметил Данилов во время выступления на конференции Ассоциации российских банков.

В случае реализации плана банкам может больше не потребоваться помощь от государства. Этот фонд также снизит нагрузку на систему страхования в стране.
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