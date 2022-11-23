ЦБ РФ раздумывает над созданием фонда поддержки банков

Эксперты финансового регулятора изучают вопрос организации автономного фонда поддержки отраслевого сектора, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
Ожидается, что новый институт станет аналогом фонда страхования вкладов. Кредитные организации станут отчислять туда некоторую сумму, которая будет использована в случае возникновения кризиса.
«Пока это все в стадии очень предварительной проработки концепции, пока на этот вопрос нет ответа в силу того, что вопрос прорабатывается. Будем смотреть, будем думать, будем обсуждать», — отметил Данилов во время выступления на конференции Ассоциации российских банков.
В случае реализации плана банкам может больше не потребоваться помощь от государства. Этот фонд также снизит нагрузку на систему страхования в стране.