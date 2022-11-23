Количество заявок на пособие по безработице в США достигло максимума за три месяца

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко взлетело на 17 тысяч и составило 240 тысяч человек. Такие данные приводятся в отчете Министерства труда США.
Это оказалось максимальной отметкой с конца августа. Еще неделей ранее этот показатель составлял 223 тысячи граждан. При этом опрошенные агентством Bloomberg эксперты ожидали более умеренный рост показателя — до 225 тысяч.
Наиболее заметный рост количества первичных заявок отмечен в штатах Иллинойс (на 7306 заявок), Калифорния (5024) и Джорджия (3434). Среднее число заявок за последние четыре недели — менее волатильный показатель — поднялось на 5,5 тысячи и достигло 226,75 тысячи.
Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, окончившуюся 12 ноября, подскочило до 1,551 млн по сравнению с пересмотренными 1,503 млн в предшествующую неделю.