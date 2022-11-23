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Ольга Бузова получила награду «Икона стиля» в платье от Dolce&Gabbana за 145 тысяч рублей

Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила награду «Икона стиля» в платье от Dolce&Gabbana за 145 тысяч рублей

Популярная певица Ольга Бузова получила награду «Икона стиля» на премии журнала Оксаны Федоровой Moda Topical. Исполнительница вышла на сцену в платье от Dolce&Gabbana за 145 тысяч рублей.

Новая икона стиля попросила подписчиков в социальных сетях оценить ее новый образ. Для посещения церемонии она выбрала расшитое пайетками фиолетовой платье в пол. Цена наряда указана на официальном сайте Dolce&Gabbana — 145 тысяч рублей.

Ольга Бузова получила награду «Икона стиля» в платье от Dolce&Gabbana за 145 тысяч рублей

На церемонии отметили не только Бузову. Статуэтки также получили Мари Краймбрери, группа Artik&Asti, Ляйсан Утяшева, Анна Седокова, Юлия Савичева, Жасмин и Эмин, Согдиана, Елена Летучая и Вячеслав Макаров.

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