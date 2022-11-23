Ольга Бузова получила награду «Икона стиля» в платье от Dolce&Gabbana за 145 тысяч рублей

Новая икона стиля попросила подписчиков в социальных сетях оценить ее новый образ. Для посещения церемонии она выбрала расшитое пайетками фиолетовой платье в пол. Цена наряда указана на официальном сайте Dolce&Gabbana — 145 тысяч рублей.