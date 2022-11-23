Депутат Горелкин: Google продолжит получать штрафы за блокировку YouTube-канала «Дума ТВ»

Решение арбитражного суда Москвы оштрафовать компанию Google за блокировку YouTube-канала «Дума ТВ» является важным этапом фиксации преступлений, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Google и YouTube являются инструментом в информационной войне. Если российский аккаунт «Дума ТВ» не будет разблокирован, американская компания продолжит получать и накапливать штрафы, отметил депутат в комментарии «Газете.ru».
Арбитражный суд Москвы ранее полностью удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к Google на 1 млрд рублей. Инстанция постановила восстановить доступ к каналу на платформе YouTube.