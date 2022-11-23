Ходаренок оценил возможности ВСУ вести наступательные действия в зимний период

В ряде украинских СМИ раскручивается нарратив, что ВСУ поможет украинская зима. Однако по мнению военного обозревателя Михаила Ходаренка, зима помогает не украинской армии, а российским военным.
Эксперт напоминает, что украинское командование так и не обеспечило всех военнослужащих комплектами зимнего обмундирования. В то время, как в ВС РФ имеется в наличии зимняя форма, прошедшая испытания в условиях Арктики.
«В условиях зимы невозможна тактика внезапных «комариных укусов», которую использовали ВСУ. Да и с маскировкой бронетехники от российских дронов у украинцев будут проблемы», — пишет Ходаренок в своем Telegram-канале.
По мнению обозревателя, решающее влияние на действия ВСУ в зимний период окажут удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Кроме этого, большая часть военной техники, переданной НАТО Киеву, не переносит сильных морозов.
Ранее «Царьград» сообщил, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.