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Санду обратилась к России с обвинением в отключениях электроэнергии в Молдавии

Политика
Санду обратилась к России с обвинением в отключениях электроэнергии в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выставила Россию виноватой в отключениях электричества в республике после ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Она оставила соответствующий пост в своих соцсетях.

Молдавский лидер заверила, что восстановит подачу электроэнергии и найдет решение проблем технического плана. По ее словам, представители госслужб уже ведут соответствующую работу.

«Россия оставила Молдову в темноте. <…> Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде», — подчеркнула Санду.

В воскресенье, 6 ноября, в Кишиневе состоялся очередной антиправительственный митинг. Его участниками стали несколько тысяч граждан. Активисты пожаловались на работу действующего кабмина Молдавии и призвали к отставке Санду.
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