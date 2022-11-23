Санду обратилась к России с обвинением в отключениях электроэнергии в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выставила Россию виноватой в отключениях электричества в республике после ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Она оставила соответствующий пост в своих соцсетях.
Молдавский лидер заверила, что восстановит подачу электроэнергии и найдет решение проблем технического плана. По ее словам, представители госслужб уже ведут соответствующую работу.
«Россия оставила Молдову в темноте. <…> Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде», — подчеркнула Санду.
В воскресенье, 6 ноября, в Кишиневе состоялся очередной антиправительственный митинг. Его участниками стали несколько тысяч граждан. Активисты пожаловались на работу действующего кабмина Молдавии и призвали к отставке Санду.